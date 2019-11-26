2019-11-26T13:31:19+03:00
Происшествия

Под Тамбовом на «зебре» сбили пешехода

41-летняя женщина попала в больницу
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Авария произошла в поселке СтроительАвария произошла в поселке СтроительФото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области
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Авария, в которой пострадала 41-летняя тамбовчанка, произошла 25 ноября в 7 часов 40 минут в микрорайоне Северный в районе дома №37 поселка Строитель Тамбовского района. Как рассказали в региональном УГИБДД, 28-летний водитель автомобиля «Ford Focus» наехал на женщину, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

- В результате аварии женщина получила травмы, ее доставили во вторую городскую клиническую больницу имени Архиепископа Луки города, - рассказали в пресс-службе УГИБДД по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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