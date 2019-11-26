2019-11-26T12:45:34+03:00
Происшествия

В Тамбове посетительница кафе осталась без смартфона

Безработный мужчина украл телефон, оставленный девушкой без присмотра на барной стойке
Ксения АЛЕШИНА
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В дежурную часть отдела полиции №1 УМВД России по городу Тамбову с заявлением о краже смартфона «Honor 7» обратилась 26-летняя девушка. Инцидент произошел в кафе на улице Коммунальной областного центра.

Выяснилось, что тамбовчанка оставила свой телефон в кафе на барной стойке на непродолжительное время без присмотра. Когда девушка опомнилась и вернулась за ним, то его там уже не было.

По подозрению в совершении кражи сотрудниками полиции был задержан неработающий, ранее судимый 34-летний тамбовчанин. В отделе полиции мужчина отрицать свою вину не стал и дал признательные показания. Стражи правопорядка изъяли у него смартфон и вернули законной владелице.

- В отношении подозреваемого проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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