Мичуринские скрипачи стали лауреатами международного музыкального конкурса

СЕГОДНЯ 11:44 2019-11-26T11:44:26+03:00

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Воспитанники и преподаватели класса скрипки МБУ ДО «Кочетовская детская школа искусств» города Мичуринска стали Лауреатами международного музыкального конкурса искусств и творчества «Счастливый случай».

- Члены жюри оценили уровень владения музыкальным инструментом, технику исполнения, музыкальность, эмоциональность исполнения, художественную ценность исполняемых произведений, оригинальность исполнительской интерпретации, эстетичность и соответствие программы возрастной категории, - сообщили в пресс-службе администрации наукограда.

Диплом лауреата III степени получил один из самых юных участников – Никульшин Дмитрий, выступив в номинации «Инструментальное исполнительство (скрипка)», возрастная категория 6-7 лет. Дуэт Рязановой Юлии и Харитоновой Василисы в этой же номинации (возрастная категория 11-13 лет) также стал лауреатом III степени. Кроме того, ансамблю скрипачей «Светлячок» в номинации «Инструментальное исполнительство (скрипка)» смешанной возрастной категории присвоили звание лауреата III степени.

Преподавателя детской школы искусств Суворинову Валентину признали лучшей в номинации «Инструментальное исполнительство (скрипка)», возрастная категория от 24 лет и старше, и вручили высшую награду - Гран-При.

ИСТОЧНИК KP.RU