2019-11-26T12:14:38+03:00
Здоровье

За неделю 4557 тамбовчан заболело простудой

Среди них почти 80% детей
Магдалина Кочнева
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С 18 по 24 ноября число тамбовчан, заболевших ОРВИ, выросло на 11%. Всего зарегистрировано 4557 случаев. Показатель заболеваемости составил 37,5 на 10 тыс. населения. Это на 43,8% ниже порогового показателя и на 3,7% ниже значения прошлого года. Среди обратившихся за медпомощью по поводу ОРВИ большинство составили дети – 76,9%.

Высокие уровни заболеваемости, но не превышающие пороговых значений, отмечены в г. Кирсанове, Тамбове, Моршанске, Рассказово, а также в Кирсановском, Моршанском, Умётском и Бондарском районах. Половина обратившихся к врачам — жители областного центра. За эту неделю на территории области случаев гриппа не зарегистрировано. Медицинские организации области проводят вакцинацию против этого вируса взрослым и детям.

- Уже привито более 395 тыс. жителей области, в том числе 152,5 тыс. детей, - сообщает региональный Роспотребнадзор. - Иммунизация продолжается с учётом поставок вакцин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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