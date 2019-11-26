2019-11-26T11:13:53+03:00
Происшествия

В Мичуринске женщина, отсидевшая за гибель человека, ударила ножом знакомого

Медикам удалось спасти жизнь мужчине
Ксения АЛЕШИНА
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Мичуринские следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 46-летней местной жительницы. Ее признали виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

Как установлено следствием, в конце августа текущего года обвиняемая во время ссоры со своим знакомым схватила нож и ударила его в грудь. Прибывшие на место происшествия медики госпитализировали 60-летнего потерпевшего в больницу. Благодаря своевременно оказанной медицинской помощи мужчине удалось сохранить жизнь.

- В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Ранее женщина уже отбывала наказание за гибель человека, - прокомментировали в пресс-службе СУ СК РФ по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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