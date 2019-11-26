2019-11-26T10:50:34+03:00
Происшествия

Тамбовчанина задержали за кражи велосипедов

Злоумышленник орудовал на улице Рылеева областного центра
Ксения АЛЕШИНА
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Тамбовские полицейские на днях задержали 39-летнего мужчину, подозреваемого в двух кражах велосипедов. Первый случай произошел еще 16 октября. В дежурную часть полиции по городу Тамбову поступило сообщение о краже велосипеда «Стелс». Выяснилось, что 28-летняя женщина рядом с подъездом около девятиэтажки на улице Рылеева ненадолго оставила свой транспорт, на который позарился злоумышленник.

Во втором случае в подобной ситуации оказался 17-летний владелец велосипеда той же марки. Приехав на велосипеде к зданию учебного комбината на улице Рылеева, 21 октября, он припарковался у входа. Выйдя на улице после учебы, он обнаружил пропажу двухколесного транспорта.

Во время опроса в отделе полиции задержанный мужчина признался в кражах и пояснил, что похищенные велосипеды продавал за полцены, а деньги тратил на личные нужды.

- Возбуждено уголовное дела по признакам преступления, предусмотренного частью второй статьи 158 УК РФ «Кража». Санкцией статьи виновному определяется наказание в виде штрафа в размере 200 тысяч рублей либо лишения свободы сроком на пять лет. Продолжается расследование на предмет причастности подозреваемого к аналогичным хищениям, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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