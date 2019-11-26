В Тамбовской области очередной случай бешенства
Опасное заболевание обнаружили у лисы, которая забрела во двор частного дома в Знаменском районе
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В Тамбовской области зафиксировали очередной случай бешенства. На этот раз смертельное заболевание обнаружили у лисы, которая проникла во двор частного дома, расположенного в селе Измайловка на улице Заречной Знаменского района.
- В целях предупреждения распространения заболевания животных бешенством в эпизоотическом очаге (подворье) и неблагополучном пункте (улице) установлен карантин, - сообщает управление Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям.
ИСТОЧНИК KP.RU