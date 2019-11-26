В Тамбове чугунные люки заменили на хрупкий пластик

СЕГОДНЯ 09:42 2019-11-26T09:42:18+03:00

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Тамбовские коммунальные системы требуют от дорожников заменить хрупкие пластиковые канализационные люки на чугунные. Как пояснили в компании, к ним периодически поступают жалобы от горожан на поломанные люки. При обследовании специалисты выяснили, что на улицах Чичерина, 64 , Уборевича,7, Советская, 165А вместо чугунных люков установили пластиковые, которые не рассчитаны на многотонную нагрузку, а предназначены для применения на территории дачных участков, индивидуальных домов, коттеджных городков, в садово-парковых зонах и тротуарах. Но компании, занимающиеся благоустройством, в целях экономии заменяют чугунные люки на пластиковые , пренебрегая безопасностью тамбовчан. При наезде на них люки разрушаются и трескаются и ставят под угрозу жизнь и здоровье участников движения.

- В адреса ООО «Мосгазстрой», МКУ «Долговой Центр», ООО «ХимТехСтрой» направлены претензии с требованием в срочном порядке заменить пластиковые канализационные крышки на чугунные, если вопрос не будет решен в мирном порядке, вопрос будет решаться в суде, - рассказали в пресс-службе АО «Тамбовские коммунальные системы».

ИСТОЧНИК KP.RU