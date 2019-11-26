2019-11-26T09:42:18+03:00
Общество

В Тамбове чугунные люки заменили на хрупкий пластик

Коммунальщики требуют от дорожников вернуть безопасные «крышки»
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Тамбовские коммунальные системы требуют от дорожников заменить хрупкие пластиковые канализационные люки на чугунные. Как пояснили в компании, к ним периодически поступают жалобы от горожан на поломанные люки. При обследовании специалисты выяснили, что на улицах Чичерина, 64 , Уборевича,7, Советская, 165А вместо чугунных люков установили пластиковые, которые не рассчитаны на многотонную нагрузку, а предназначены для применения на территории дачных участков, индивидуальных домов, коттеджных городков, в садово-парковых зонах и тротуарах. Но компании, занимающиеся благоустройством, в целях экономии заменяют чугунные люки на пластиковые , пренебрегая безопасностью тамбовчан. При наезде на них люки разрушаются и трескаются и ставят под угрозу жизнь и здоровье участников движения.

- В адреса ООО «Мосгазстрой», МКУ «Долговой Центр», ООО «ХимТехСтрой» направлены претензии с требованием в срочном порядке заменить пластиковые канализационные крышки на чугунные, если вопрос не будет решен в мирном порядке, вопрос будет решаться в суде, - рассказали в пресс-службе АО «Тамбовские коммунальные системы».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Тамбовчанина задержали за кражи велосипедов
В Тамбовской области очередной случай бешенства
В Мичуринске пенсионерка расплатилась за продукты деньгами из чужого кошелька
Мэрия Тамбова планирует взять в кредит почти миллиард рублей, чтобы расплатиться с долгами прошлых лет
В Тамбове по частям продают «Родину»
Бывший тренер ФК «Тамбов» возглавил армянский футбольный клуб
На площади Льва Толстого в Тамбове открыли сквер
Тамбовское УФАС проверит закупку автомобиля за 1,5 миллиона рублей, которую объявила администрация Бондарского района
Тамбовчанин украл у подростка айфон под предлогом позвонить
Тамбовчанин пытался подкупить инспектора ДПС сотней рублей
В Мичуринске мужчина пробил жене голову кружкой во время ссоры
Тамбовчанам выдали 150 тысяч электронных больничных за последние 2,5 года
Директора тамбовской стройфирмы оштрафовали на 120 тысяч рублей за попытку подкупа МЧСовца
Тамбовчанина задержали за кражу со взломом
Житель Тамбовщины обманом забрал ноутбук у знакомого
Подрядчик, ремонтировавший дороги в Тамбовской области, положил в карман 300 тысяч рублей
В Тамбовской области началась подготовка к весеннему паводку
Студенты ТГТУ выступили перед продюсерами ТВ-шоу "Импровизация"
В этом году на Тамбовщине с помощью ЭКО родилось более 180 детей
Тамбовчанина, подозреваемого в мошенничестве, задержали в Московской области
В Тамбове иномарка столкнулась с экскаватором: травмы получили два человека, в том числе 4-месячный малыш
Тамбовские волонтеры просят помочь в поисках 51-летнего мужчины
Тамбовских старшеклассников обучат основам бизнеса
В Тамбовской области при пожаре погиб психически больной мужчина
«Тамбовские коммунальные системы» оштрафовали на 10 тысяч рублей