2019-11-25T16:30:28+03:00
Общество

В Тамбове по частям продают «Родину»

Город выставляет на аукцион три помещения, расположенных в здании бывшего кинотеатра
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
Поделиться:
16 метров "Родины" отдают за 300 тысяч рублей16 метров "Родины" отдают за 300 тысяч рублей
Изменить размер текста:

Администрация города Тамбова намерена продать одним лотом три нежилых помещения в бывшем кинотеатре «Родина», который располагается на ул. Интернациональной, 26. Реализовать планируют принадлежащие муниципалитету помещения площадью 7,1 кв. м, 3,7 кв. м, и 5,4 кв. м. Оценили их в 134 тыс. рублей, 70 тысяч рублей и 101,7 тыс. рублей соответственно, то есть всего чуть более 300 тысяч рублей. Не исключено, что речь идет о помещениях трансформаторной подстанции, которая примыкает к зданию и до сих пор находится в собственности города.

Известно, что большая часть здания бывшего кинотеатра находится в частных руках. Собственник здания несколько лет назад пытался продать его за 65 миллионов рублей, но, судя по всему, желающих купить его не нашлось.

Кстати, в прошлом году кинотеатр «Родина» признали памятником истории и культуры регионального значения. Это означает, что новый владелец будет обязан выполнять охранные обязательства, распространяющиеся на этот объект.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Мичуринске пенсионерка расплатилась за продукты деньгами из чужого кошелька
Мэрия Тамбова планирует взять в кредит почти миллиард рублей, чтобы расплатиться с долгами прошлых лет
Бывший тренер ФК «Тамбов» возглавил армянский футбольный клуб
На площади Льва Толстого в Тамбове открыли сквер
Тамбовское УФАС проверит закупку автомобиля за 1,5 миллиона рублей, которую объявила администрация Бондарского района
Тамбовчанин украл у подростка айфон под предлогом позвонить
Тамбовчанин пытался подкупить инспектора ДПС сотней рублей
В Мичуринске мужчина пробил жене голову кружкой во время ссоры
Тамбовчанам выдали 150 тысяч электронных больничных за последние 2,5 года
Директора тамбовской стройфирмы оштрафовали на 120 тысяч рублей за попытку подкупа МЧСовца
Тамбовчанина задержали за кражу со взломом
Житель Тамбовщины обманом забрал ноутбук у знакомого
Подрядчик, ремонтировавший дороги в Тамбовской области, положил в карман 300 тысяч рублей
В Тамбовской области началась подготовка к весеннему паводку
Студенты ТГТУ выступили перед продюсерами ТВ-шоу "Импровизация"
В этом году на Тамбовщине с помощью ЭКО родилось более 180 детей
Тамбовчанина, подозреваемого в мошенничестве, задержали в Московской области
В Тамбове иномарка столкнулась с экскаватором: травмы получили два человека, в том числе 4-месячный малыш
Тамбовские волонтеры просят помочь в поисках 51-летнего мужчины
Тамбовских старшеклассников обучат основам бизнеса
В Тамбовской области при пожаре погиб психически больной мужчина
«Тамбовские коммунальные системы» оштрафовали на 10 тысяч рублей