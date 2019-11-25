В Тамбове по частям продают «Родину»

СЕГОДНЯ 16:30 2019-11-25T16:30:28+03:00

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Администрация города Тамбова намерена продать одним лотом три нежилых помещения в бывшем кинотеатре «Родина», который располагается на ул. Интернациональной, 26. Реализовать планируют принадлежащие муниципалитету помещения площадью 7,1 кв. м, 3,7 кв. м, и 5,4 кв. м. Оценили их в 134 тыс. рублей, 70 тысяч рублей и 101,7 тыс. рублей соответственно, то есть всего чуть более 300 тысяч рублей. Не исключено, что речь идет о помещениях трансформаторной подстанции, которая примыкает к зданию и до сих пор находится в собственности города.

Известно, что большая часть здания бывшего кинотеатра находится в частных руках. Собственник здания несколько лет назад пытался продать его за 65 миллионов рублей, но, судя по всему, желающих купить его не нашлось.

Кстати, в прошлом году кинотеатр «Родина» признали памятником истории и культуры регионального значения. Это означает, что новый владелец будет обязан выполнять охранные обязательства, распространяющиеся на этот объект.

ИСТОЧНИК KP.RU