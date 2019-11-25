2019-11-25T17:30:42+03:00
Общество

Мэрия Тамбова планирует взять в кредит почти миллиард рублей, чтобы расплатиться с долгами прошлых лет

Займ намерены оформить под 9% годовых
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Администрация города Тамбова в 2020 году намерена взять кредит на сумму 915 миллионов рублей. Для того, чтобы получить почти миллиардный займ, необходимо одобрение Тамбовской городской Думы. Соответствующий проект решения, подготовленный мэрией, туда уже внесли. Согласно документу, горадминистрация планирует получить кредит с максимальной ставкой 9% годовых. Полностью погасить его намерены через 1096 дней, то есть через три года.

- Кредитные средства в сумме 915 миллионов рублей будут направлены на погашение кредитов, привлеченных в городской бюджет в 2018 и 2019 годах, - говорится в проекте документа.

Если городу удастся взять займ под предполагаемые 9%, то ежегодная выплата по нему, помимо основного долга, составит более 82 млн рублей, а всего за три года - 250 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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