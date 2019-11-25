Тамбовское УФАС проверит закупку автомобиля за 1,5 миллиона рублей, которую объявила администрация Бондарского района

СЕГОДНЯ 15:16 2019-11-25T15:28:07+03:00

Изменить размер текста: A A

Региональный УФАС принял на рассмотрение жалобу, которая поступила в ведомство от жительницы города Тамбова. Женщина, как следует из содержания жалобы, изучила тендер на приобретение автомобиля, объявленный муниципальным учреждением «Хозяйственно-эксплуатационная часть администрации Бондарского района» 18 ноября.

Согласно аукционной документации, заказчик намерен приобрести автомобиль KIA Optima Luxe или его эквивалент стоимостью 1,5 миллиона рублей. Покупка финансируется из бюджета Бондарского района. Однако, по мнению автора жалобы, никакие аналоги, судя по техническим характеристикам прописанным в документации, в этом случае не подойдут.

- В закупке указаны даже габариты автомобиля, которые соответствуют только марке KIA Optima Luxe, - считает заявительница. – Это позволяет сделать вывод о том, что закупка «заточена» под определенную модель.

По информации регионального УФАС, рассмотрение жалобы состоится 27 ноября этого года. Пока процедура определения поставщика приостановлена.

ИСТОЧНИК KP.RU