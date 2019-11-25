В Мичуринске пенсионерка расплатилась за продукты деньгами из чужого кошелька

СЕГОДНЯ 18:00 2019-11-25T18:00:38+03:00

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В Мичуринске, 23 ноября, 61-летняя местная жительница лишилась 15 тысяч рублей. Она оставила свой кошелек с деньгами на прилавке магазина и отвлеклась на выбор одежды. Когда пришло время оплатить покупку, то женщина обнаружила пропажу денег. При этом бумажник лежал на том же месте.

Полицейские опросили пострадавшую и продавцов, а также изучили записи с камер видеонаблюдения, установленных в магазине. Под подозрение полицейских попала другая пенсионерка. Женщина открыла чужой кошелек, переложила все деньги к себе и спокойно ушла из магазина.

По уличным камерам видеонаблюдения, входящим в систему «Безопасный город», сотрудники уголовного розыска установили маршрут движения подозреваемой. Похищенными деньгами она расплатилась за товар в продуктовом супермаркете. Полицейские задержали злоумышленницу, которой оказалась 64-летняя жительница наукограда. Она созналась в краже и отдала оставшуюся часть похищенных денег – 4500 рублей.

- В отношении нее следственным подразделением ОМВД России по городу Мичуринску возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». В рамках его расследования полицейскими были изучены записи с камер видеонаблюдения, опрошены свидетели, собраны другие улики и доказательства совершения кражи. Подозреваемая пообещала вернуть все похищенные деньги. С ее слов, она не смогла устоять перед соблазном взять чужие деньги, оставленные без присмотра, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU