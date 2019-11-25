2019-11-25T16:01:32+03:00
Спорт

Бывший тренер ФК «Тамбов» возглавил армянский футбольный клуб

Александр Григорян пришел на место Ильшата Файзуллина
Ксения АЛЕШИНА
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В клубе выразили надежду, что Григорян поможет ереванским футболистам достичь успеховВ клубе выразили надежду, что Григорян поможет ереванским футболистам достичь успехов
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Экс-главный тренер ФК «Тамбов» Александр Григорян возглавил армянский клуб «Урарту» из Еревана, который до начала сезона назывался ФК «Бананц». Он пришел на смену покинувшего пост по семейным обстоятельствам Ильшату Файзуллину.

Напомним, что Григорян ушел с поста главного тренера ФК «Тамбов» после поражения в домашнем матче 13-го тура РПЛ с «Уралом». В стане «волков» он проработал полгода. Однако при нем тамбовчане заняли первое место в первенстве ФНЛ и впервые вышли в РПЛ.

- ФК «Урарту» рад приветствовать Александра Григоряна. Мы уверены, что он поможет команде достичь многочисленных успехов и побед, - говорится на официальном сайте футбольной команды.

Фото: ФК "Урарту"

ИСТОЧНИК KP.RU

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