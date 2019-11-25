На площади Льва Толстого в Тамбове открыли сквер

СЕГОДНЯ 15:36 2019-11-25T15:36:27+03:00

Общая стоимость работ за два года составила 46 миллионов рублей

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В Тамбове завершилось благоустройство площади Льва Толстого. 25 ноября общественное пространство официально открыли.

Напомним, благоустройство площади началось в прошлом году. Тогда, на первом этапе реализации проекта, потратили более 9 миллионов рублей. Деньги пошли на обустройство пешеходных дорожек, монтаж линий водоснабжения и водоотведения, ливневой канализации, восстановление садово-парковых торшеров, установку скамеек и малых архитектурных форм.

В этом году здесь высадили растения, засеяли газон, установили специальные точки для подзарядки гаджетов, а также детский игровой комплекс с современным резиновым покрытием, обустроили специальные дорожки, где можно кататься на роликах и скейтах. Восстановили и главную достопримечательность площади – каскадный фонтан, который уже весной начнет работать.

- Общая стоимость работ, проведенных за два года, составила более 46 миллионов рублей, - сообщает сайт регионального отделения ЕР. - На эти цели пошли средства федерального, областного и городского бюджетов.

ИСТОЧНИК KP.RU