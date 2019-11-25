2019-11-25T14:35:24+03:00
Происшествия

Тамбовчанин пытался подкупить инспектора ДПС сотней рублей

Пешеход хотел избежать штрафа за переход улицы в неположенном месте
Магдалина Кочнева
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Нарушитель правил дорожного движения попытался дать взятку инспектору ГИБДД. 22 ноября сотрудник дорожно-патрульной службы остановил 58-летнего мужчину, который переходил улицу в неположенном месте. Инспектор составил протокол по ст. 12.29 КоАП РФ «Нарушение правил дорожного движения пешеходом». За это нарушение грозит штраф в размере 500 рублей, но нарушитель попытался решить вопрос на месте и меньшими средствами.

Находясь в служебном автомобиле, тамбовчанин пытался дать инспектору сто рублей в качестве взятки, чтобы тот не составлял протокол. Сотрудник полиции от денег отказался. Жителя станции Песковатка задержали и опросили. Купюру у него изъяли. Теперь мужчину привлекут не только к административной ответственности, но и к уголовной - по ст. 291 УК РФ «Дача взятки».

- Мужчине грозит 2 года лишения свободы со штрафом или без него, - сообщает пресс-служба регионального УМВД.

ИСТОЧНИК KP.RU

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