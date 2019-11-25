2019-11-25T15:01:24+03:00
Происшествия

Тамбовчанин украл у подростка айфон под предлогом позвонить

Дорогостоящий смартфон парень продал по дешевке
Ксения АЛЕШИНА
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За минувшие сутки тамбовские полицейские раскрыли мошенничество, совершенное 25 октября этого года. В этот день 17-летний тамбовчанин встретил на улице Советской прохожего, который вошел к нему в доверие и попросил дать ему телефон, чтобы сделать срочный звонок.

Изначально все шло хорошо. Злоумышленник разговаривал с кем-то по смартфону, а затем ускорил шаг и скрылся бегством вместе с дорогостоящим телефоном марки «Айфон Х». Потерпевшему догнать мошенника не удалось.

Сотрудники полиции опросили всех возможных свидетелей произошедшего, а также изъяли запись с ближайших от места мошенничества камер видеонаблюдения. Было составлено описание злоумышленника.

- В ходе оперативных мероприятий был задержан 18-летний гражданин, который ранее уже имел проблемы с законом. Изъять телефон не удалось, так как задержанный продал его неизвестному по дешевке, а средства потратил на себя. В настоящее время ведутся мероприятия по документированию преступной деятельности, возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 159 УК РФ «Мошенничество», - прокомментировали в пресс-службе регионального УМВД.

ИСТОЧНИК KP.RU

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