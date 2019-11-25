СЕГОДНЯ 14:00 2019-11-25T14:00:31+03:00

В Мичуринске мужчина пробил жене голову кружкой во время ссоры

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В городскую больницу города Мичуринска 23 ноября с травмой головы была доставлена 39-летняя местная жительница. Как оказалось, женщину покалечил супруг, с которым они поссорились, когда вместе выпивали.

Во время ссоры мужчина ударил свою благоверную керамической кружкой по голове, что повлекло перелом лобной кости. Сотрудникам полиции мичуринец во всем сознался и ответил на их вопросы.

- По окончании лечения женщины будет принято процессуальное решение о привлечении мужчины к ответственности, - сообщает пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU