2019-11-25T13:13:26+03:00
Происшествия

Директора тамбовской стройфирмы оштрафовали на 120 тысяч рублей за попытку подкупа МЧСовца

Мужчина хотел получить лицензию, не имея при этом необходимого оборудования
Магдалина Кочнева
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В Тамбове директора строительной фирмы осудили за взяточничество. 11 сентября 37-летний мужчина в своем кабинете передал представителю МЧС 30 тысяч рублей в качестве взятки. Директор хотел, чтобы тот без проверки составил акт о соответствии его фирмы всем требованиям, которые необходимы для получения лицензии на осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений. При этом необходимого оборудования у фирмы не было. В соответствии с требованиями действующего законодательства, это безусловное основание для отказа в выдаче лицензии.

- Представитель МЧС деньги не взял, - сообщает региональное СУ СКР. - Руководителя организации задержали.

Ему предъявили обвинение по ч.3 ст.291 УК РФ (дача взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий, в значительном размере).

- Суд назначил мужчине штраф в размере 120 тысяч рублей, - рассказали в региональной прокуратуре. - В выдаче лицензии коммерческой организации отказали.

ИСТОЧНИК KP.RU

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