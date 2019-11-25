Тамбовчанам выдали 150 тысяч электронных больничных за последние 2,5 года

СЕГОДНЯ 13:29 2019-11-25T13:29:19+03:00

Несмотря на их популярность, бумажные аналоги все еще используются

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В Тамбовской области с 1 июля 2017 года жителям региона выдано 150 тысяч электронных листков нетрудоспособности. Электронные больничные уверенно вытесняют бумажные аналоги из-за своих преимуществ. Во-первых, при их оформлении пациентам не нужно ходить по кабинетам за печатями. Кроме того, такой документ невозможно потерять или испортить, а также подделать.

- При использовании электронного больничного между организациями здравоохранения, работодателями и ФСС идет обмен не бланками, а информацией по защищенным каналам связи с использованием квалифицированных электронных подписей. Поэтому постепенное вытеснение из оборота бумажных листков нетрудоспособности способствует снижению случаев мошенничества с ними, - сообщает региональное отделение ФСС.

По информации региональной администрации, в третьем квартале медучреждения оформляли больничные преимущественно в электронном виде. В целом по области из 51 тысячи больничных 35 тысяч (68%) медики выписали в форме электронного документа.

ИСТОЧНИК KP.RU