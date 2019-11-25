Тамбовчанина задержали за кражу со взломом

СЕГОДНЯ 12:29 2019-11-25T12:29:29+03:00

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В поселке Сатинка Тамбовской области 48-летний местный житель обратился в полицию с заявлением о краже имущества. В ходе оперативно розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали 23-летнего молодого человека, который взломал дверные запоры на сарае потерпевшего и украл оттуда автозапчасти от автомобилей ВАЗ-21099 и ГАЗель.

- Парня доставили в отделение полиции, где он дал признательные показания. На данный момент устанавливается причиненный потерпевшему материальный ущерб, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Кража».

ИСТОЧНИК KP.RU