Тамбовчанина задержали за кражу со взломом
Молодой человек украл из чужого сарая автозапчасти
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В поселке Сатинка Тамбовской области 48-летний местный житель обратился в полицию с заявлением о краже имущества. В ходе оперативно розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали 23-летнего молодого человека, который взломал дверные запоры на сарае потерпевшего и украл оттуда автозапчасти от автомобилей ВАЗ-21099 и ГАЗель.
- Парня доставили в отделение полиции, где он дал признательные показания. На данный момент устанавливается причиненный потерпевшему материальный ущерб, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Кража».
ИСТОЧНИК KP.RU