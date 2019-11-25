2019-11-25T11:46:34+03:00
Происшествия

Подрядчик, ремонтировавший дороги в Тамбовской области, положил в карман 300 тысяч рублей

Руководитель организации получил два года условно и штраф в 30 тысяч рублей
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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В Уварово вынесли приговор по уголовному делу о хищении бюджетных средств при выполнении ремонта муниципальных дорог.

По данным прокуратуры Тамбовской области, в ноябре 2017 года администрация Уварово и ООО «Благоустройство» заключили контракт на щебенение городских дорог. Стоимость работ оценили в более, чем 5 млн рублей. В декабре 2017 года руководитель и учредитель организации-подрядчика предоставил в мэрию акт выполненных работ и справку об их стоимости, которая по документам составила 4 млн 200 тыс. рублей. Однако эти сведения, как выяснилось позднее, были ложными. Ничего не подозревая, в администрации города подписали документацию и выплатили подрядчику деньги. Но, по заключению строительно-технической судебной экспертизы фактическая стоимость выполненных работ по ощебенению дорог в городе Уварово составила 3 млн. 894 тыс. рублей

. - Таким образом, используя свое служебное положение, директор ООО «Благоустройство», в рамках исполнения муниципального контракта похитил 293 тыс. рублей, - сообщили в прокуратуре Тамбовской области. - Мужчину признали виновным в мошенничестве с использованием служебного положения и назначили ему наказание в виде в виде 2 лет лишения свободы условно со штрафом в размере 30 тыс. рублей. Приговор вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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