2019-11-25T12:01:07+03:00
Происшествия

Житель Тамбовщины обманом забрал ноутбук у знакомого

Молодой человек пообещал заплатить за него и пропал
Ксения АЛЕШИНА
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В Тамбовской области 23-летний молодой человек из Рассказовского района стал жертвой мошенника. Он собирался продать ноутбук и договорился со своим знакомым, чтобы тот приобрел компьютер у него. Покупатель пообещал расплатиться за товар через несколько дней, однако спустя назначенное время перестал выходить на связь.

В результате оперативных мероприятий сотрудники полиции задержали 24-летнего злоумышленника. Молодого человека доставили в отдел полиции, где он дал признательные показания. Выяснилось, что парень уже имел проблемы с законом и состоял на оперативном учете.

- Ноутбук был изъят и возвращен законному владельцу. Ведутся мероприятия по документированию преступной деятельности. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 159 УК РФ «Мошенничество», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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