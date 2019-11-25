Житель Тамбовщины обманом забрал ноутбук у знакомого
В Тамбовской области 23-летний молодой человек из Рассказовского района стал жертвой мошенника. Он собирался продать ноутбук и договорился со своим знакомым, чтобы тот приобрел компьютер у него. Покупатель пообещал расплатиться за товар через несколько дней, однако спустя назначенное время перестал выходить на связь.
В результате оперативных мероприятий сотрудники полиции задержали 24-летнего злоумышленника. Молодого человека доставили в отдел полиции, где он дал признательные показания. Выяснилось, что парень уже имел проблемы с законом и состоял на оперативном учете.
- Ноутбук был изъят и возвращен законному владельцу. Ведутся мероприятия по документированию преступной деятельности. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 159 УК РФ «Мошенничество», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.
ИСТОЧНИК KP.RU