В Тамбовской области началась подготовка к весеннему паводку

СЕГОДНЯ 11:40 2019-11-25T11:40:22+03:00

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В регионе специалисты Тамбовского водного хозяйства уже приступили к работе по подготовке к пропуску весеннего паводка 2020 года. Ежедневно они проводят обходы и контролируют состояние гидротехнических сооружений, а также следят за обстановкой на прудах и водохранилищах.

- На этой неделе работы проведены в Сампурском, Знаменском и Тамбовском районах. При необходимости специалисты на одну треть снижают уровень воды на искусственных водных объектах. Это помогает избежать прорывов и переливов плотин, аварийных сбросов больших объемов воды, которые приводят к подтоплениям территорий в весеннее время. Также сброс воды осуществляется по заявкам собственников гидротехнических сооружений, - сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Специалисты отмечают, что подтопление территорий и опустошение водоемов зачастую происходит когда собственники ГТС или рыбаки нарушают технологию эксплуатации гидротехнических сооружений и самовольно закрывают или открывают задвижки донных водовыпусков. Экологи предупреждают, что нарушителей могут привлечь к административной, а в отдельных случаях даже к уголовной ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU