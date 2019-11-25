2019-11-25T11:12:28+03:00
Звезды

Студенты ТГТУ выступили перед продюсерами ТВ-шоу "Импровизация"

Тамбовчане сумели пройти в четвертьфинал
Магдалина Кочнева
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Соперником ребят стала опытная столичная командаСоперником ребят стала опытная столичная команда
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Студенты ТГТУ приняли участие в "Импровизации. Команды". Это главная соревновательная площадка для комиков со всей России, выступающих в жанре импровизационной комедии. 18 ноября, в рамках этого огромного проекта в московском баре "ТехникаБезОпасности" состоялась игра за выход в четвертьфинал, в которой приняли участие студенты ТГТУ.

Проект состоит из нескольких сцен. Команда "Шальные" попала сразу в Премьер-Лигу. Отбор происходил по видеоматериалам с концерта, который прошёл в Тамбове.

В состав этой команды вошли: чемпионка КВН "ТОЛК" и Западно-Европейской лиги КВН, финалистка шоу ТНТ "Comedy Баттл" Мария Ватолина, организатор торжеств Елизавета Бабаянц, участница тамбовских команд КВН "Таким образом" и "ТТ", студентка ТГТУ Анна Кузина и актер команды "Таким образом", участник международного фестиваля команд КВН "КиВиН-2019", студент ТГТУ Егор Максимов.

В 1/8 тамбовчане соревновались с командой "Знатные"(г. Москва) - очень опытным коллективом. В качестве жюри выступили Андрей Андреев и Алексей Баштовой - продюсеры еженедельного ТВ-шоу "Импровизация", выходящго на канале ТНТ. Рефери - Вадим Коробков - популярный автор, креатор и ведущий мероприятий из Воронежа. По итогу игры, команда "Шальные" набрала 22 балла, одержала победу и вышла в четвертьфинал. Следующая игра состоится 4 декабря, соперником станет команда "Громкие" (г. Воронеж).

- Учитывая, что у меня уже был опыт в подобном проекте, а для остальных членов команды это была первая игра, результатами мы довольны, - рассказала Мария Ватолина. - Баллов мало, но мы прошли в четвертьфинал. И публика, и жюри сейчас очень юморо-пресыщены - они видели всё, и удивить кого-то действительно очень сложно, но ребята очень старались.

ИСТОЧНИК KP.RU

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