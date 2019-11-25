2019-11-25T10:40:18+03:00
Здоровье

В этом году на Тамбовщине с помощью ЭКО родилось более 180 детей

Процедура стала доступнее для жительниц региона
Ксения АЛЕШИНА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Тамбовской области за 10 месяцев этого направление на ЭКО получили 499 женщин. Всего же на свет благодаря этой процедуре появилось 182 малыша. Если пять лет назад жительницам региона делали всего 30 операций экстракорпорального оплодотворения, то в 2019 году их насчитывается 363.

- Для многих женщин экстракорпоральное оплодотворение – единственный шанс забеременеть и родить долгожданного ребенка. С 2013 года такая помощь оказывается в рамках обязательного медицинского страхования. После того, как это направление вошло в проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей» национального проекта «Демография», поток пациентов, получивших направление на ЭКО, значительно вырос, - отмечают в пресс-службе администрации Тамбовской области.

Воспользоваться процедурой ЭКО и получить направление может каждая женщина. Причем ей не обязательно состоять в браке или иметь партнера. Главное, чтобы она была здорова и не имела противопоказаний.

Бывает так, что бесплодием страдают сразу оба партнера, и мужчина, и женщина. По словам главного внештатного специалиста-эксперта по репродуктивному здоровью управления здравоохранения области Ларисы Толстовой, для предупреждения подобных случаев необходимо с раннего детства заботиться о репродуктивном здоровье. Для этого тамбовские медики встречаются с молодежью и призывают проходить регулярные профосмотры, не боясь обращаться к врачам с деликатными проблемами.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Бывший тренер ФК «Тамбов» возглавил армянский футбольный клуб
На площади Льва Толстого в Тамбове открыли сквер
Тамбовское УФАС проверит закупку автомобиля за 1,5 миллиона рублей, которую объявила администрация Бондарского района
Тамбовчанин украл у подростка айфон под предлогом позвонить
Тамбовчанин пытался подкупить инспектора ДПС сотней рублей
В Мичуринске мужчина пробил жене голову кружкой во время ссоры
Тамбовчанам выдали 150 тысяч электронных больничных за последние 2,5 года
Директора тамбовской стройфирмы оштрафовали на 120 тысяч рублей за попытку подкупа МЧСовца
Тамбовчанина задержали за кражу со взломом
Житель Тамбовщины обманом забрал ноутбук у знакомого
Подрядчик, ремонтировавший дороги в Тамбовской области, положил в карман 300 тысяч рублей
В Тамбовской области началась подготовка к весеннему паводку
Студенты ТГТУ выступили перед продюсерами ТВ-шоу "Импровизация"
Тамбовчанина, подозреваемого в мошенничестве, задержали в Московской области
В Тамбове иномарка столкнулась с экскаватором: травмы получили два человека, в том числе 4-месячный малыш
Тамбовские волонтеры просят помочь в поисках 51-летнего мужчины
Тамбовских старшеклассников обучат основам бизнеса
В Тамбовской области при пожаре погиб психически больной мужчина
«Тамбовские коммунальные системы» оштрафовали на 10 тысяч рублей