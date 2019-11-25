В этом году на Тамбовщине с помощью ЭКО родилось более 180 детей

СЕГОДНЯ 10:40 2019-11-25T10:40:18+03:00

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В Тамбовской области за 10 месяцев этого направление на ЭКО получили 499 женщин. Всего же на свет благодаря этой процедуре появилось 182 малыша. Если пять лет назад жительницам региона делали всего 30 операций экстракорпорального оплодотворения, то в 2019 году их насчитывается 363.

- Для многих женщин экстракорпоральное оплодотворение – единственный шанс забеременеть и родить долгожданного ребенка. С 2013 года такая помощь оказывается в рамках обязательного медицинского страхования. После того, как это направление вошло в проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей» национального проекта «Демография», поток пациентов, получивших направление на ЭКО, значительно вырос, - отмечают в пресс-службе администрации Тамбовской области.

Воспользоваться процедурой ЭКО и получить направление может каждая женщина. Причем ей не обязательно состоять в браке или иметь партнера. Главное, чтобы она была здорова и не имела противопоказаний.

Бывает так, что бесплодием страдают сразу оба партнера, и мужчина, и женщина. По словам главного внештатного специалиста-эксперта по репродуктивному здоровью управления здравоохранения области Ларисы Толстовой, для предупреждения подобных случаев необходимо с раннего детства заботиться о репродуктивном здоровье. Для этого тамбовские медики встречаются с молодежью и призывают проходить регулярные профосмотры, не боясь обращаться к врачам с деликатными проблемами.

ИСТОЧНИК KP.RU