2019-11-25T10:03:23+03:00
Происшествия

Тамбовчанина, подозреваемого в мошенничестве, задержали в Московской области

29-летний мужчина нарушил подписку о невыезде и попытался скрыться в столичном регионе
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Летом этого года рассказовские полицейские возбудили два уголовных дела по статье 159 УК РФ «Мошенничество» в отношении 29-летнего местного жителя. Предполагается, что мужчина приобретал через знакомых и объявления в сети Интернет вещи, обещая расплатиться после получения зарплаты. Но денег от него так и не дождались, в итоге продавцы обратились в полицию. Во время расследования уголовных дел с подозреваемого взяли подписку о невыезде, которую он грубо нарушил и уехал из города. Полицейские опросили родных, близких, друзей и коллег предполагаемого преступника. Удалось выяснить, что он может находиться в Московской области, где работает водителем. Однако мужчина постоянно менял места проживания и номера телефонов, скрываясь от полиции.

- Сотрудники рассказовского уголовного розыска выехали в служебную командировку в Московскую область, где установили место работы разыскиваемого человека и задержали его, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области. - Оперативники доставили мужчину в наш регион для проведения следственных действий. Следствие вышло в суд с ходатайством о его аресте. Тамбовчанина подозревают в серии других фактов мошенничества, которые он совершил уже на территории Подмосковья.

ИСТОЧНИК KP.RU

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