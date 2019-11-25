В Тамбове иномарка столкнулась с экскаватором: травмы получили два человека, в том числе 4-месячный малыш

СЕГОДНЯ 09:30 2019-11-25T09:31:13+03:00

При обгоне иномарка столкнулась в экскаватором Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

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В Тамбове в аварии с экскаватором-погрузчиком пострадали два человека, в том числе грудной ребенок. Как рассказали в региональном УГИБДД, происшествие зафиксировали 23 ноября примерно в десять часов утра на улице Карла Маркса в районе дома №32 города Тамбова.

- 27-летний водитель автомобиля «HYUNDAI ACCENT» при выполнении маневра обгона столкнулся с экскаватором-погрузчиком «NEW YOLLAND», под управлением 47-летнего мужчины, - сообщили в пресс-службе областного УГИБДД. - В результате аварии пострадали пассажиры иномарки – 51-летняя женщина и четырехмесячный малыш.

Удар пришелся на пассажирские местаФото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

ИСТОЧНИК KP.RU