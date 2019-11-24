Тамбовские волонтеры просят помочь в поисках 51-летнего мужчины

СЕГОДНЯ 11:55 2019-11-24T11:55:49+03:00

Он исчез два месяца назад

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Волонтеры поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт" Тамбовской области просят помочь в поисках 51-летнего мужчины. Александр Александров (Басюк) пропал еще 20 сентября в Тамбове. С 20 сентября его местонахождение неизвестно.

Приметы: рост 182 см, имеет среднее телосложение, темно-русые волосы, голубые глаза.

В день пропажи был одет в темно-синие ветровку и штаны, белую рубашку и кроссовки.

Волонтеры просят всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении Александра Александрова, позвонить по телефону: 8 - 800 - 700- 54 - 52 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU