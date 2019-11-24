2019-11-24T11:48:15+03:00
Общество

Тамбовских старшеклассников обучат основам бизнеса

Форум «Ты-предприниматель» пройдет 26-27 ноября
Анна ГРЕБЕНКИНА
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Тематическая образовательная лагерная смена для молодежи «Ты-предприниматель» пройдет в Тамбове 26-27 ноября. Ее проведут на базе информационно-выставочного центра «Пигмент».

Проект объединит более 80 представителей учебных заведений Тамбова, органов исполнительной власти и общественных организаций. Цель форума - помочь развитию молодежного предпринимательства, поддержать существующие общественные инициативы, сформировать у молодых людей экономическое мышление и развить у них способности к предпринимательской деятельности.

Во время лагерной смены старшеклассники объединятся в команды и пройдут увлекательную деловую игру: займутся разработкой бизнес-идеи, пройдут тестирование на выявление предпринимательских способностей. Итогом двухдневной работы молодых людей станет защита собственных проектов перед компетентными членами жюри.

ИСТОЧНИК KP.RU

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