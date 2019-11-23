В Тамбовской области при пожаре погиб психически больной мужчина
Возгорание произошло из-за неправильной эксплуатации дровяной печи
Обстоятельства гибели человека устанавливают следователи
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В селе Устье Моршанского района вечером 22 ноября произошел пожар, в котором погиб человек. Загорелся частный дом, в котором проживал 50-летний мужчина, страдающий психическим заболеванием. Хозяин погиб, а его жилище практически полностью выгорело.
- По данному факту в Моршанском МСО СУ СКР по Тамбовской области проводится проверка, - сообщили в СКР по региону. – Предварительная причина пожара – неправильная эксплуатация дровяной печи.
Пожар произошел из-за печи
Фото СУ СКР по Тамбовской области
ИСТОЧНИК KP.RU