В Тамбовской области при пожаре погиб психически больной мужчина

СЕГОДНЯ 14:32 2019-11-23T14:32:37+03:00

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В селе Устье Моршанского района вечером 22 ноября произошел пожар, в котором погиб человек. Загорелся частный дом, в котором проживал 50-летний мужчина, страдающий психическим заболеванием. Хозяин погиб, а его жилище практически полностью выгорело.

- По данному факту в Моршанском МСО СУ СКР по Тамбовской области проводится проверка, - сообщили в СКР по региону. – Предварительная причина пожара – неправильная эксплуатация дровяной печи.

Пожар произошел из-за печи

Фото СУ СКР по Тамбовской области

ИСТОЧНИК KP.RU