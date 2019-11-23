В Тамбовской области пройдет «День моржа»
Организаторами праздника выступили любители экстремального купания из Рассказово
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В городе Рассказово в воскресенье, 24 ноября, пройдет «День моржа». В этот день любители зимнего плавания откроют очередной сезон. Гвоздём праздника станут купание и заплывы в реке, после чего все желающие смогут согреться в бане.
- «Рассказовские моржи» приглашают всех присоединиться к движению любителей зимнего плавания, - сообщает администрация города Рассказово. - Будет весело и жарко!
«День моржа» начнется в 12.30 на реке Лесной Тамбов (Тамбовка), на левой стороне от городского пляжа.
ИСТОЧНИК KP.RU