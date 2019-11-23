2019-11-23T13:33:40+03:00
Общество

В Моршанске за неделю отловили 11 бродячих собак

Поимка каждой особи обходится городу в 2 тысячи рублей
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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На этой неделе в Моршанске прошли работы по отлову безнадзорных животных. Единственной в области организации, имеющей лицензию на такую деятельность, является МБУ «Спецтехуниверсал». Выезды специалистов проводились по самым проблемным участкам города, где фиксируется максимальное скопление собак, а также поступают жалобы от горожан. За неделю в Моршанске отловили 11 особей.

- Проблема, связанная с большим количеством бездомных собак, сложнее, чем кажется на первый взгляд, и муниципалитетам при её решении необходимо брать во внимание две полярные точки зрения — и интересы защитников животных и безопасность горожан, - считают в администрации города Моршанска. - В этом году неоднократно фиксировались случаи, когда агрессивную безнадзорную собаку специально укрывали жители во время визитов бригад по отлову. Личные интересы (эта собака охраняла частное имущество укрывателей) ставились выше угрозы быть покусанным или способствовать нападению на других людей, даже детей.

В мэрии Моршанска уверяют, что на все жалобы жителей по поводу безнадзорных животных администрация города реагирует незамедлительно, хотя каждая собака, которую отловили, городскому бюджету обходится почти в 2 тысячи рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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