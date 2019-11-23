2019-11-23T13:23:41+03:00
Общество

Владельцы электромобилей в Тамбовской области не будут платить налог

На сегодняшний день в регионе зарегистрировано 12 владельцев такого транспорта
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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В Тамбовской области как минимум до конца 2023 года будут освобождены от транспортного налога владельцы электромобилей. Такое решение приняли на заседании комитета по бюджету, налогам и финансам регионального заксобрания.

- Этот шаг позволит повысить интерес к приобретению и использованию электрических транспортных средств, а также создать условия для развития инфраструктуры электротранспорта в регионе, считают депутаты облдумы. - Электротранспорт является одним из самых перспективных экологически чистых видов транспорта и является альтернативой традиционным бензиновым и дизельным автомобилям.

Известно, что на сегодняшний день в нашем регионе зарегистрировано 12 таких транспортных средств. Кстати, в пятницу 22 ноября в Тамбове открылась первая заправка для электромобилей, она располагается на Моршанском шоссе, 23, на территории «Тамбовэнерго».

ИСТОЧНИК KP.RU

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