2019-11-23T13:02:22+03:00
Общество

Тамбовчан приглашают обсудить бюджет города

Публичные слушания пройдут 10 декабря
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Жителей города Тамбова приглашают принять участие в обсуждении проекта городского бюджета на ближайшие три года. Как следует из постановления мэрии, публичные слушания по этому вопросу пройдут 10 декабря в 10 часов в здании ТГТУ на ул. Советской, 106.

- С материалами по проекту решения «О бюджете городского округа - город Тамбов на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» можно ознакомиться в комиссии по организации и проведению публичных слушаний, расположенной в комитете финансов города Тамбова, на ул. Советской, д. 38г, кабинет № 10, а также на официальном интернет-портале администрации города и главы города http://city.tambov.gov.ru/index.php?id=5342), - говорится в постановлении администрации.

На сайте проект бюджета обещают выложить 2 декабря.

ИСТОЧНИК KP.RU

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