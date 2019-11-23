2019-11-23T12:38:46+03:00
Общество

37 поликлиник Тамбовщины станут «бережливыми»

В регионе оптимизируют работу лечебных учреждений
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Пациенты смогут быстрее попасть к врачуПациенты смогут быстрее попасть к врачуФото: Пресс-служба администрации Тамбовской области
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В Тамбовской области планируют увеличить количество «бережливых» поликлиник. Принципы такой работы в нашем регионе внедряют с 2016 года, когда в поликлиниках областного центра стартовал проект «Новая регистратура».

В 2017 - 2018 годах в реализации пилотного проекта «Бережливые поликлиники» приняли участие детская поликлиника №1 городской больницы имени Архиепископа Луки, городская детская поликлиника имени Валерия Коваля, детская поликлиника четвертой городской клинической больницы Тамбова, консультативная поликлиника областной детской клинической больницы. Результаты этой работы получили положительную оценку – сократилось время ожидания врача, разделены потоки пациентов, повысилось качество оказания медицинской помощи.

- Согласно паспорту регионального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи в Тамбовской области» нацпроекта «Здравоохранение» в 2019 году в работе по созданию «Новой модели медицинской организации», оказывающей первичную медико-санитарную помощь, примут участие 9 детских поликлиник и детских поликлинических отделений ЦРБ, -сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области. - В 2020 году к ним присоединяться еще 5 поликлиник. К 2024 году новую модель внедрят 37 поликлиник в нашем регионе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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