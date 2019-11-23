На Тамбовщине планируют создать новые заповедники

СЕГОДНЯ 12:28 2019-11-23T12:28:45+03:00

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Управление по охране окружающей среды и природопользования Тамбовской области планирует внести изменения в действующую региональную схему развития и размещения особо охраняемых природных территорий внесены изменения.

В новой редакции документа учтены совместные предложения экологов и ученых Тамбовского государственного университета имени Г.Р. Державина о перспективах создания еще трех новых заповедных территорий. Ранее схема предполагала создание 9 природных заказников. С учетом реализации новой схемы их количество увеличилось до 12.

Тамбовские ученые внесли предложения об образовании в Уваровском районе ОПТ «Синий куст», площадью 30 гектаров. Это территория имеет большое значение для области, так как на ней произрастают редкие и охраняемые виды растений, включенные в региональную Красную книгу. В Пичаевском районе планируется создать памятник природы «Вернадовский», площадью более тысячи гектаров. Это поможет сохраненить уникальные байрачные дубравы, которые произрастают по склонам и вершинам балок. А в Токаревском районе предполагается создать ландшафтный заказник «Плоскоместный», площадью более 1,5 тысячи гектаров. Эта территория уникальна наличием луговых степей, болотно-озёрных западин.

- В настоящее время особо охраняемые природные территории в регионе занимают свыше 144 тысяч гектаров, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области. - Они представлены Государственным природным заповедником «Воронинский», 4 региональными заказниками, 105 памятниками природы и одной «зелёной» зоной местного значения.

Планируется, что к завершению реализации действующей схемы развития и размещения особо охраняемых природных территорий в Тамбовской области, их общая площадь превысит 148 тысяч гектаров.

ИСТОЧНИК KP.RU