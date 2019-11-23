Пожар на ул. О. Кошевого в Тамбове оставил без крыши над головой 27 человек

СЕГОДНЯ 11:24 2019-11-23T11:25:00+03:00

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Ранним утром 23 ноября в Тамбове загорелся двухэтажный жилой дом, расположенный на ул. О. Кошевого. По данным ГУ МЧС России по Тамбовской области, возгорание началось в подъезде – пожар охватил лестничный марш вдоль двух этажей. Пострадали квартиры дома.

- Всех, находившихся в доме в момент пожара жильцов, а это 27 человек, эвакуировали, - сообщили в ГУ МЧС России по Тамбовской области. – На месте работали четыре пожарных расчета.

Известно, что никто из жителей сгоревшего дома серьезно не пострадал. У одного человека констатировали легкий ожог лица, еще 6 надышались дымом, но госпитализация им не потребовалась, на месте их осмотрели медики. Для спасенных людей предоставили автобус, в котором они ждали, когда дом потушат.

В 5 часов утра пожарные локализовали пожар, а в 5 часов 45 минут полностью ликвидировали. На сегодняшний день проживать в доме невозможно, практически все погорельцы – 22 человека, пока разместились у родственников, 5 человек нуждаются во временном жилье. Причины пожара пока неизвестны.

Жить в сгоревшем доме невозможно

Фото ГУ МЧС России по Тамбовской области

ИСТОЧНИК KP.RU