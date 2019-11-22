На юге Тамбова устранили повреждение водопровода

СЕГОДНЯ 19:56 2019-11-22T19:56:33+03:00

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АО «ТКС» сообщило о ликвидации аварии, которая произошла 20 ноября в южной части областного центра на водоводе диаметром 300 мм. Из-за ЧП давление воды ухудшилось в жилых домах микрорайонов МЖК и Пехотка, школе №30 и двух детских садах. Изначально, коммунальщики были настроены завершить ремонтные мероприятия к утру четверга, 21 ноября, но после проведения вскрышных работ тактика изменилась.

- Специалисты провели детальное обследование места аварии и приняли решение не просто латать место прорыва, а заменить значительный участок трубы в районе пересечения улиц Уральской и Астраханской, - сообщили в АО «ТКС». - В устранении повреждения было задействовано две бригады специалистов и 9 единиц техники, участок трубы протяженностью 42 метра был полностью заменён, это позволит снизить аварийность на данном участке, что особенно актуально с приходом зимы, когда нагрузка на сети увеличивается.

ИСТОЧНИК KP.RU