2019-11-22T18:00:49+03:00
Общество

Тамбовчане, переживающие кризис в браке, могут обратиться в центр профилактики разводов

Жителям областного центра окажут психологическую и юридическую помощь
Ксения АЛЕШИНА
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В Тамбове супругам, испытывающим трудности в семье, предлагают принять участие в индивидуальных семейных психологических тренингах. Консультацию также смогут получить и те, кто только собирается вступить в брак. Психолог и юрист-медиатор расскажут тамбовчанам об ответственности, возлагаемой на супругов, а также возможных бытовых проблемах.

Тамбовчан приглашают на бесплатные приемы в Центр профилактики расторжения браков, который находится в библиотеке-филиала № 1 имени К.В.Плехановой, расположенный на улице Уборевича, 3.

- Бесплатные приемы проходят в библиотеке каждый понедельник с 15.00 до 17.00, - сообщили в информационном управлении администрации Тамбова

ИСТОЧНИК KP.RU

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