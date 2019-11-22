2019-11-22T17:20:36+03:00
Происшествия

Тамбовскую учительницу, ударившую ребенка во время урока, оштрафовали на 40 тысяч рублей

53-летняя женщина выслушала приговор суда
Ксения АЛЕШИНА
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В Тамбовской области суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 53-летней женщине, бывшей учительнице английского языка одной из школ Рассказовского района. Ее признали виновной в совершении преступления, предусмотренного ст. 156 УК РФ «Ненадлежащее исполнение педагогическим работником обязанностей, соединенное с жестоким обращением с несовершеннолетним».

Как установили следствие и суд, 26 сентября прошлого года во время урока английского языка педагог схватила за затылок одного из пятиклашек и стукнула его головой об парту из-за низкой успеваемости по предмету. Затем несколько раз женщина ударила мальчика по голове учебником.

- В настоящее время учитель уволена из образовательного учреждения в связи с применением методов воспитания, связанных с физическим насилием над личностью обучающегося. Приговором суда ей назначено наказание в виде штрафа в размере 40 тысяч рублей. Приговором вступил в законную силу, - прокомментировали в пресс-службе СУ СК РФ по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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