2019-11-22T16:41:53+03:00
Общество

В Тамбовской области выбрали лучших участковых и инспекторов по делам несовершеннолетних

Подведены итоги ежегодного областного конкурса
Ксения АЛЕШИНА
Поделиться:
Изменить размер текста:

На Тамбовщине стали известны результаты ежегодного областного конкурса на звание «Лучший участковый уполномоченный полиции Тамбовской области» и «Лучший инспектор по делам несовершеннолетних Тамбовской области» за 2019 год.

Звание «Лучший участковый» получили капитан рассказовской полиции Александр Шишкин и майор полиции Виктор Теселкин из Котовска. Второе место занял старший лейтенант полиции Ярослав Лагутки из Первомайского района, также старший лейтенант мичуринской полиции Александру Протасову. Третье место разделили лейтенант полиции Денис Катышев из Никифоровского района, майор полиции Кирилл Родюков и лейтенант Сергей Корякин из Тамбова.

Лучшим инспектором по делам несовершеннолетних Тамбовской области стала старший лейтенант полиции Наталия Козырева из Котовска. На втором месте оказалась майор рассказовской полиции Анна Антонова, а на третьем - капитан полиции из Тамбова Инна Родионова.

- Конкурсы проходят в рамках реализации государственной программы «Обеспечение безопасности населения Тамбовской области и противодействие преступности». Они призваны повысить престиж службы в правоохранительных органах, способствовать укреплению связи сотрудников полиции с органами местного самоуправления и населением. Награждение лауреатов конкурса будет проведено на расширенной коллегии УМВД Российской Федерации по Тамбовской области по итогам 2019 года, - сообщили в пресс-службе региональной администрации.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На юге Тамбова устранили повреждение водопровода
Тамбовчане, переживающие кризис в браке, могут обратиться в центр профилактики разводов
Тамбовскую учительницу, ударившую ребенка во время урока, оштрафовали на 40 тысяч рублей
Тамбовчанка пыталась продать гараж, а лишилась 47 тысяч рублей
Тамбовчанам расскажут, как вступить в ряды «Лизы Алерт»
Тамбовчанин выловил 15 килограммов рыбы из чужого пруда
ФК «Тамбов» запретили регистрировать новичков из-за долгов перед экс-игроками
В Тамбове неизвестный грозился взорвать редакцию тамбовского СМИ
На юге Тамбове продолжают устранять вчерашнюю аварию на теплосетях
За оскорбление полицейских жителя Тамбовщины приговорили к штрафу в 15 тысяч рублей
В Тамбовской области полицейские за сутки изъяли из оборота три фальшивые купюры
Тамбовская пенсионерка торговала контрафактным алкоголем