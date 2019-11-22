Тамбовчанам расскажут, как вступить в ряды «Лизы Алерт»

СЕГОДНЯ 15:28 2019-11-22T15:28:55+03:00

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Волонтеры тамбовского поискового отряда «Лиза Алерт», занимающиеся розыском пропавших людей, ищут к себе в команду новичков. В Тамбовской областной научной библиотеке 24 ноября в 15:00 состоится вводная лекция, на которой они подробно расскажут о своей работе и, возможно, кто-то захочет пополнить их ряды.

- Если ты давно хотел попасть к нам в отряд, но по какой-то причине не решался, если ты только что узнал, что есть такой отряд #ЛизаАлерт, если тебе просто стало интересно, что такое поиски и как это работает, то тогда тебе к нам. Приходи! Ты очень-очень нужен нам!, - сообщили поисковики.

Чтобы попасть на лекцию, нужно пройти обязательную регистрацию по данной ссылке.

Фото: Поисковый отряд "Лиза Алерт " Тамбовской области

ИСТОЧНИК KP.RU