В Тамбове неизвестный грозился взорвать редакцию тамбовского СМИ

СЕГОДНЯ 14:09 2019-11-22T14:09:34+03:00

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В Тамбове, 22 ноября, ближе к полудню на пульт дежурного регионального управления Росгвардии поступило сообщение о том, редакция СМИ «Тамбовский репортер», расположенная на улице Максима Горького, заминирована. Неизвестный человек сообщил о заложенном взрывном устройстве в здании и выдвинул требование о выплате ему 100 тысяч рублей.

- Нам пришло сообщение на рабочий мобильный телефон, что якобы в редакции бомба. Мы незамедлительно вызвали сотрудников полиции. Паники не было, но мы переживали... Через некоторое время приехали стражи порядка, всех сотрудников из здания эвакуировали. Полиция, ОМОН, кинологи, саперы, МЧС все проверяли в течение полутора часов. Мы ждали на улице, переживали, мерзли. Специалисты ничего похожего на взрывчатку не нашли, - сказала "КП" сотрудница "Тамбовского репортера".

Как сообщают в региональном управлении Росгвардии, в настоящее время полицейские устанавливают личность "террориста".

ИСТОЧНИК KP.RU