2019-11-22T14:29:16+03:00
Спорт

ФК «Тамбов» запретили регистрировать новичков из-за долгов перед экс-игроками

Такое решение приняли в Российском футбольном союзе
Ксения АЛЕШИНА
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На заседании Палаты РФС по разрешению споров, которое состоялось 21 ноября, было принято решение запретить ФК «Тамбов» регистрировать новых игроков из-за долгов перед бывшими футболистами Евгением Овсиенко и Иваном Маркеловым. Как сообщает Российский футбольный союз, данный запрет снимут после оплаты клубом задолженности и процентов за задержку выплаты.

Овсиенко играл за ФК «Тамбов» с 2016 по 2019 годы, а затем перешел в калининградскую «Балтику». Маркелов пополнил ряды «волков», перейдя туда из «Анжи» в нынешним году, однако контракт с футболистом был расторгнут по согласию сторон.

Напомним, что в турнирной таблице РПЛ 2019-2020 тамбовские футболисты занимают на данный момент 13 место. Сегодня, 22 ноября, тамбовчане сыграют с московским «Локомотивом» на стадионе «Мордовия Арена» в Саранске.

ИСТОЧНИК KP.RU

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