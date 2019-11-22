Тамбовчанка пыталась продать гараж, а лишилась 47 тысяч рублей
Жительница Кирсановского района разместила объявление в Интернете о продаже гаража и лишилась 47 тысяч рублей. В МОМВД «Кирсановский» обратилась 63-летняя тамбовчанка с заявлением о мошенничестве. Сотрудникам полиции она пояснила, что выложила объявление в Интернет о продаже гаража. Под предлогом покупки ей позвонил неизвестный. Поверив мужчине, женщина сообщила данные своей банковской карты. Через некоторое время, она обнаружила, что все ее деньги списаны и обратилась в полицию.
- Проводится проверка, - рассказали в пресс-службе регионального УМВД. - Сотрудники полиции устанавливают причастных к совершению преступления.
ИСТОЧНИК KP.RU