Тамбовчанка пыталась продать гараж, а лишилась 47 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 16:01 2019-11-22T16:01:47+03:00

Изменить размер текста: A A

Жительница Кирсановского района разместила объявление в Интернете о продаже гаража и лишилась 47 тысяч рублей. В МОМВД «Кирсановский» обратилась 63-летняя тамбовчанка с заявлением о мошенничестве. Сотрудникам полиции она пояснила, что выложила объявление в Интернет о продаже гаража. Под предлогом покупки ей позвонил неизвестный. Поверив мужчине, женщина сообщила данные своей банковской карты. Через некоторое время, она обнаружила, что все ее деньги списаны и обратилась в полицию.

- Проводится проверка, - рассказали в пресс-службе регионального УМВД. - Сотрудники полиции устанавливают причастных к совершению преступления.

ИСТОЧНИК KP.RU