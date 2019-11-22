Тамбовчанин выловил 15 килограммов рыбы из чужого пруда

СЕГОДНЯ 15:02 2019-11-22T15:02:25+03:00

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Житель Первомайского района незаконно ловил рыбу в пруду. Утром 7 сентября при объезде территории рыбхоза вблизи пос. Полевой Первомайского района, представитель администрации хозяйства и полицейский обратили внимание на мужчину. Он ловил рыбу на одном из прудов, где делать это запрещено. Об этом предупреждал соответствующий знак. Но тамбовчанин не принял его во внимание и продолжал ловлю карпа.

Сотрудник полиции доставил в отдел и опросил 56-летнего жителя Первомайского района. Оказалось, его уже неоднократно привлекали к уголовной ответственности за кражи. В этот раз добычей тамбовчанина стали незаконно выловленные 15 килограммов рыбы. Их изъяли и передали работникам рыбхоза. После проведения проверки, следственное подразделение МОМВД России «Первомайский» возбудило уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». Полицейские опросили свидетелей, собрали улики и доказательства, а также изъяли удочки и другие рыболовные принадлежности.

- Уголовное дело с обвинительным заключением передано в прокуратуру Первомайского района для утверждения и дальнейшего поддержания обвинения в суде, - сообщает пресс-служба регионального УМВД.

ИСТОЧНИК KP.RU