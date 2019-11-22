За оскорбление полицейских жителя Тамбовщины приговорили к штрафу в 15 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 13:01 2019-11-22T13:01:08+03:00

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В Жердевке суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 34-летнего местного жителя. Его признали виновным в совершении преступления, предусмотренного ст.319 УК РФ «Публичное оскорбление представителя власти при исполнении им своих должностных обязанностей».

Установлено, что в августе текущего года во время несения службы водитель-полицейский и полицейский отделения ППС ОМВД России по Жердевскому району увидели у магазина мужчину с оголенным торсом, у которого были явные признаки алкогольного опьянения. Подойдя к нему, стражи порядка объяснили, что своим поведением и внешним видом он нарушает общественный порядок, и предложили ему проехать с ними в больницу для медосвидетельствования. В ответ на это мужчина стал публично оскорблять сотрудников полиции.

- С учетом мнения государственного обвинителя, особого порядка рассмотрения уголовного дела, суд назначил злоумышленнику наказание в виде штрафа в размере 15 тысяч рублей, - сообщает пресс-служба прокуратуры Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU