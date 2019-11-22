В Тамбове составили график новогодних мероприятий

СЕГОДНЯ 11:32 2019-11-22T11:32:03+03:00

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В Тамбове определились с графиком мероприятий, которые пройдут в областном центре в рамках празднования нового года. Как рассказал председатель городского комитета культуры Виктор Фёдоров, начнутся они с 19 декабря – в этот день будет организована Ёлка главы города Тамбова для детей с ограниченными возможностями здоровья.

Центральная городская ёлка с представлением «Как Алёша Попович Новый год выручал» пройдет 21 декабря в драматическом театре.

В этот же день откроется и традиционная праздничная площадка - «Новогодняя поляна» у ледового дворца спорта «Кристалл», работа которой продлится до 12 января 2020 года.

В воскресенье, 22 декабря, здесь же состоится зимний Фестиваль тамбовских брендов «Тамбовский волк».

По отдельной программе будет организована работа праздничной площадки у здания Тамбовской городской Думы, а также новогодний проект «Новый год встречаем вместе» в общественных префектурах.

Основные праздничные мероприятия запланированы на 31 декабря. В этот день в 18.00 тамбовчан пригласят на развлекательную программу в Парк Победы и на площадку у культурно-досугового центра «Мир», а в 20.00 — к ледовому дворцу спорта «Кристалл». На всех площадках праздничные мероприятия завершатся салютом: в Парке Победы и у КДЦ «Мир» - в 20.00, у ЛДС «Кристалл» - в 22.00.

Рождественские гуляния пройдут в городе 7 января — в 17.00 запланирована специальная программа у ЛДС «Кристалл».

ИСТОЧНИК KP.RU