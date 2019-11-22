2019-11-22T12:27:47+03:00
Происшествия

В Тамбовской области полицейские за сутки изъяли из оборота три фальшивые купюры

Банкноты были различного номинала
Ксения АЛЕШИНА
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На Тамбовщине вчера, 21 ноября, сотрудники полиции изъяли три фальшивых купюры различного номинала. Одну из них, пятитысячную купюру, стражи порядка обнаружили на территории Мордовского района. Ею пытался расплатиться за бензин житель Воронежа на одной из автозаправок. Кассир вовремя распознала фальшивку и позвонила в полицию. Выяснилось, что воронежец даже не знал, что деньги поддельные. По данному факту возбуждено и расследуется уголовное дело.

Другую подделку, номиналом две тысячи рублей, нашли на территории Сосновского района. Полицейские выяснили, что ею расплатилась за товар в одном из коммерческих учреждений местная пенсионерка. Пожилая женщина пояснила, что получила данную купюру после продажи картофеля.

И последнюю фальшивку, достоинством в одну тысячу рублей, обнаружили в банке Тамбова при проверке выручки автозаправочного комплекса Рассказовского района. По данному факту также возбуждено уголовное дело.

- В соответствии с действующим законодательством за изготовление и сбыт поддельных денежных купюр предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до 12 лет со штрафом до 1 миллиона рублей. В случае обнаружения фальшивки нельзя пытаться от нее избавиться путем сбыта в магазине или другой торговой точке. Необходимо информировать сотрудников ближайшего отдела полиции и рассказать все обстоятельства ее получения, - комментируют в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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