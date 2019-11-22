Тамбовская пенсионерка торговала контрафактным алкоголем

СЕГОДНЯ 12:02 2019-11-22T12:02:08+03:00

Полицейские изъяли у женщины бутылки со спиртным и направили их на экспертизу

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В поселке Мучкапский, 21 ноября, во время проведения профилактических мероприятий полицейские выявили факт незаконной реализации алкоголя с признаками контрафакта. Стражи порядка нашли у владелицы дома на улице Железнодорожной алкогольную продукцию без надлежащей маркировки. Незаконную торговлю спиртным осуществляла 70-летняя пенсионерка.

- Алкогольные напитки изъяты и направлены на специальную экспертизу. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам статьи 171 УК РФ «Незаконное предпринимательство». Виновный по санкции этой статьи наказывается штрафом в размере до трехсот тысяч рублей, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо арестом на срок до шести месяцев, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU